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Челнинец Дмитрий Елисеев стал победителем первенства России по легкой атлетике

7 февраля 2018, 20:52

Соревнования продлятся до 8 февраля, Елисееву еще предстоит выйти на старт 200-метровой дистанции.
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(Набережные Челны, 7 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинец Дмитрий Елисеев стал победителем первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Соревнования проходят в Волгограде.

Воспитанник тренера-преподавателя Геннадия Панина стал победителем в беге на 60 м с результатом 6,81 секунды. Отличился и воспитанник Татьяны Петровой Искандер Хадеев, который стал бронзовым призером в беге на 3000 м с результатом 8,28,15 секунды.

Соревнования продлятся до 8 февраля, Елисееву еще предстоит выйти на старт 200-метровой дистанции.


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