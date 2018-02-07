(Набережные Челны, 7 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинец Дмитрий Елисеев стал победителем первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Соревнования проходят в Волгограде.

Воспитанник тренера-преподавателя Геннадия Панина стал победителем в беге на 60 м с результатом 6,81 секунды. Отличился и воспитанник Татьяны Петровой Искандер Хадеев, который стал бронзовым призером в беге на 3000 м с результатом 8,28,15 секунды.

Соревнования продлятся до 8 февраля, Елисееву еще предстоит выйти на старт 200-метровой дистанции.