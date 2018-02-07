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Муфтий РТ встретился с имам-хатыбом крупнейшей мечети в Мекке

7 февраля 2018, 15:20

Делегация ДУМ РТ посещает Саудовскую Аравию по личному приглашению короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Делегация Духовного управления мусульман Татарстана во главе с муфтием республики Камилем Самигуллиным провела встречу с имам-хатыбом мечети «Аль-харам» Абдуррахмана ас-Судайса. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Заповедная мечеть является крупнейшей в мире, в ее внутреннем дворе находится главная святыня ислама – Кааба. Расположена она в Мекке.

Имам-хатыб важнейшей мусульманской святыни поприветствовал религиозных деятелей Татарстана от имени короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Именно по его личному приглашению делегация ДУМ РТ посещает королевство.

Имам-хатыб мечети «Аль-харам» отметил, что рад обсудить с российскими мусульманами проблемы, волнующие исламское сообщество.

Участники встречи подчеркнули, что мусульмане, где бы они ни проживали, должны хранить и оберегать единство, братство и солидарность между собой.


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