Муфтий РТ встретился с имам-хатыбом крупнейшей мечети в Мекке

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Делегация Духовного управления мусульман Татарстана во главе с муфтием республики Камилем Самигуллиным провела встречу с имам-хатыбом мечети «Аль-харам» Абдуррахмана ас-Судайса. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
Заповедная мечеть является крупнейшей в мире, в ее внутреннем дворе находится главная святыня ислама – Кааба. Расположена она в Мекке.
Имам-хатыб важнейшей мусульманской святыни поприветствовал религиозных деятелей Татарстана от имени короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Именно по его личному приглашению делегация ДУМ РТ посещает королевство.
Имам-хатыб мечети «Аль-харам» отметил, что рад обсудить с российскими мусульманами проблемы, волнующие исламское сообщество.
Участники встречи подчеркнули, что мусульмане, где бы они ни проживали, должны хранить и оберегать единство, братство и солидарность между собой.