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Наука и образование

Почти половина школьников Елабуги выбрала для изучения татарский язык

7 февраля 2018, 21:10

Между тем лишь 24 процента учащихся являются татарами.
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(Елабуга, 7 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе из общего количества детей только 24 процента учащихся татарской национальности, при этом в качестве родного татарский язык выбрали 46 процентов, то есть и русские дети пожелали его изучать. Об этом сообщил начальник Управления образования Елабуги Ривал Зарипов.

«Это нас радует. В обязательной части есть предмет “Изучение родного языка”, и родители имеют возможность в качестве родного выбрать татарский или русский язык», – отметил Ривал Зарипов.

Кроме того, с целью развития национального образования открыт Центр национального образования в гимназии № 1. По словам начальника управления, планируется, что в будущем центр станет площадкой для обмена опытом не только школ Татарстана, но и России.


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