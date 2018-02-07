Почти половина школьников Елабуги выбрала для изучения татарский язык

(Елабуга, 7 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе из общего количества детей только 24 процента учащихся татарской национальности, при этом в качестве родного татарский язык выбрали 46 процентов, то есть и русские дети пожелали его изучать. Об этом сообщил начальник Управления образования Елабуги Ривал Зарипов.

«Это нас радует. В обязательной части есть предмет “Изучение родного языка”, и родители имеют возможность в качестве родного выбрать татарский или русский язык», – отметил Ривал Зарипов.

Кроме того, с целью развития национального образования открыт Центр национального образования в гимназии № 1. По словам начальника управления, планируется, что в будущем центр станет площадкой для обмена опытом не только школ Татарстана, но и России.