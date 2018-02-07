Порги и Бесс знают средства от российских холодов

(Казань, 7 февраля, «Таар-информ», Анна Тарлецкая). 6 февраля XXXVI Шаляпинский фестиваль продолжила опера Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Исполнители главных ролей Деррик Лоуренс и Кирстен Пипер Браун не в первый раз приезжают в Казань, поэтому подготовились к российским холодам.

«Невиданная метель накануне концерта вызвала у меня просто шок! Мне действительно холодно здесь. Хотя я был готов к зимним испытаниям. В 2005 году я впервые приехал в Казань, и тогда температура была -30 градусов. Из отеля выходить не захотелось», – рассказал Деррик Лоуренс. Он также вспомнил, что в прошлом году перед выходом ему предложили пригубить рюмочку. «Я рискнул. И не пожалел!» – исполнитель роли Порги показал жестами как он был бодр.

Более сдержанной перед выступлением была Кирстен Пипер Браун, которой предстояло перевоплотиться в Бесс. «В прошлом году я была в Казани, так что знала, к чему готовиться. Я живу в Нью-Йорке, у нас тоже часто бывает снег. Так что я приехала в своей обычной зимней куртке, которую ношу в Америке». Певица также высказала мнение, что удивлена и вдохновлена разнообразием верхней одежды у людей в Казани. «Шубы, пальто, шапки – такие разные! Мне будет над чем подумать и поэкспериментировать».

Подробный материал об опере «Порги и Бесс» и ее исполнителях читайте на портале «События» – sntat.ru.