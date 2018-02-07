В больнице Агрыза состоялся день открытых дверей для абитуриентов

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Центральной районной больнице Агрыза состоялся день открытых дверей для учащихся выпускных классов, пишет газета «Агрызские вести».

С выпускниками пообщались главврач Эдуард Овчинников и специалист по кадрам Дания Юсупова. Они рассказали о деятельности ЦРБ, перспективах развития и обучения.

По словам Эдуарда Овчинникова, в Агрызском районе предлагаются две программы для привлечения молодых специалистов – грантовая и миллионная. Участвуя в них, специалист может улучшить свои жилищные условия. Также у будущих студентов есть шанс получить целевое направление на обучение в вузе. Студент учится бесплатно, а после окончания учебы будет работать в медучреждении определенное договором время. Чтобы стать участником целевой программы, нужно набрать как минимум 67 баллов по результатам ЕГЭ. Будущим врачам предстоит сдавать химию, биологию и русский язык.

Для школьников провели экскурсию по больнице, показали кабинеты и современное оборудование, на котором работают специалисты.