Казань примет оставшихся без места в других городах гостей ЧМ-2018

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Казань может принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года в России, которым не хватит мест для размещения в других городах. Об этом заявила на проходящей в столице Татарстана конференции, посвященной безопасности во время турнира, глава Управления по размещению в оргкомитете чемпионата Оксана Тубман, сообщает ТАСС.

«В некоторых городах есть большая нехватка [мест] размещения. Сейчас решается вопрос, чтобы гостей, которые не смогли остаться переночевать в других городах, везти в Казань, где они смогут найти себе места для проживания», – сказала Тубман.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, на период проведения мундиаля будет задействовано около 9 тысяч гостиниц.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.