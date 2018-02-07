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Происшествия

В России пресечена контрабанда 360 тонн табачных изделий

7 февраля 2018, 08:25

С учетом неуплаченных таможенных платежей и акцизов сумма ущерба, которую понес бюджет РФ, составляет около одного миллиарда рублей.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Таможенники и сотрудники полиции пресекли в России контрабанду табачных изделий весом более 360 тонн на сумму свыше 500 млн рублей, сообщили «Известия».

Продукцию без акцизных марок задержали в Москве на станциях «Солнечная» и «Лосиноостровская». Шесть с половиной миллионов пачек сигарет и 174 тысячи упаковок курительного табака разместили в девяти вагонах. В документах было указано, что в вагонах находятся пшеничные отруби.

С учетом неуплаченных таможенных платежей и акцизов сумма ущерба бюджету РФ составляет около 1 млрд рублей.


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