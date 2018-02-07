Россия начала высылать рабочих из КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В ряде регионов России власти начали высылать северокорейских рабочих обратно в КНДР согласно резолюции СБ ООН. Об этом сообщил посол России в Северной Корее Александр Мацегора, информирует РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия неукоснительно выполняет это решение СБ ООН несмотря на то, что «запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике».

По словам Мацегоры, ежегодно граждане КНДР получают 12 – 15 тысяч российских виз, 90 процентов из которых являются краткосрочными рабочими.

В общей сложности в России работали около 35 тысяч северокорейцев. В основном они были задействованы в строительстве, сельском хозяйстве и рыбной промышленности.