Украинское Правительство предложило изменить воинское приветствие на «Слава Украине!»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Правительство Украины предложило Верховной раде рассмотреть замену традиционного военного приветствия «Здравия желаю!» на «»Слава Украине!» Соответствующий законопроект №7549 зарегистрирован на сайте Рады, сообщает RT.
Согласно документу, на приветствие начальника или старшего по званию «Слава Украине!» всем военнослужащим предлагается отвечать: «Героям слава!»
Новое приветствие также предлагается использовать при вручении боевого знамени военному подразделению.