Все новости Татарстан Россия

Политика, Общество

Украинское Правительство предложило изменить воинское приветствие на «Слава Украине!»

7 февраля 2018, 08:11

На приветствие начальника или старшего по званию «Слава Украине!» всем военнослужащим предлагается отвечать: «Героям слава!»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Правительство Украины предложило Верховной раде рассмотреть замену традиционного военного приветствия «Здравия желаю!» на «»Слава Украине!» Соответствующий законопроект №7549 зарегистрирован на сайте Рады, сообщает RT.

Согласно документу, на приветствие начальника или старшего по званию «Слава Украине!» всем военнослужащим предлагается отвечать: «Героям слава!»

Новое приветствие также предлагается использовать при вручении боевого знамени военному подразделению. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter