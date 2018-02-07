Морис Ндур: Легкой прогулки у нас не будет

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сенегальский форвард УНИКСа Морис Ндур прокомментировал предстоящий матч в Топ-16 Кубка Европы с французским «Лиможем», предсказав сложный поединок.

«“Лимож“ потерял все шансы на выход в плей-офф, что чисто формально делает его простым для нас соперником. Но и первая встреча в Лиможе сложилась для нас очень трудно. Так что и ответный матч в Казани легкой прогулкой для нас не будет. Я жду сложной игры. Нам нужно максимально ответственно отнестись к этой игре», – считает Ндур.

Также стало известно о том, что УНИКС гарантировал себе место в плей-офф еврокубка, вне зависимости от результата матча с «Лиможем». Это стало ясно после завершения матча группы «Н» «Реджио-Эмилия» (Италия) – АСВЕЛ (Франция) – 75:68 (18:15, 14:18, 22:18, 21:17).