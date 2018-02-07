Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Первая ступень центрального разгонного блока новой сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился при посадке, не сумев приземлиться на плавучей платформе в Атлантическом океане. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании Илон Маск, сообщает «Интерфакс».

По словам Маска, разгонный блок упал в океан на скорости 483 км в час всего в ста метрах от плавучей платформы.

Однако эта неудача не помешала SpaceX отпраздновать свой триумф после успешного запуска Falcon Heavy. Ракета стартовала во вторник в 15.45 по местному времени (23.45 мск) с мыса Канаверал. Falcon Heavy вывела на орбиту Земли автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. С успешным запуском ракеты Илона Маска и SpaceX поздравил Президент США Дональд Трамп.