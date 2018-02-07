Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook из-за «вмешательства России в выборы»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Голливудский актер Джим Керри призвал бойкотировать Facebook, поскольку соцсеть не пытается остановить вмешательство России в президентские выборы в США, которое, по его мнению, осуществляется в том числе посредством аккаунтов в ней. Свой призыв популярный комик разместил в «Твиттере»

«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал Керри. Он добавил тэг unfriendfacebook («расфрендь Facebook»), а также картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга и припиской «Fakebook».

Ранее Facebook опубликовал данные, что примерно за 80 тысячами записей в соцсети стоят «российские действующие лица», и эти сообщения могли прочесть до 126 миллионов американцев. При этом в соцсети не уточнили, как это могло повлиять на ход выборов в США.