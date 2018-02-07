УНИКС вышел в четвертьфинал Кубка Европы

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вне зависимости от результата матча Топ-16 Кубка Европы с французским «Лиможем», казанский УНИКС гарантировал себе место в плей-офф еврокубка.

Это стало ясно после завершения матча группы «Н» «Реджио-Эмилия» (Италия) – АСВЕЛ (Франция) – 75:68 (18:15, 14:18, 22:18, 21:17). Таким образом, итальянцы заняли первое место в группе с четырьмя победами при двух поражениях. УНИКС в случае победы над «Лиможем» тоже может добыть четыре победы при двух поражениях, но «Реджио-Эмилия» все равно будет выше по результатам личных встреч. Итальянцы обыграли казанцев и на выезде (71:69), и дома (76:75).

В активе французского АСВЕЛа стало по три победы и поражения. В случае поражения УНИКСа от «Лиможа» такие же цифры будут и у казанцев, но и тогда все решат результаты личных встреч. УНИКС победил АСВЕЛ дважды в овертаймах – дома (88:84) и во Франции (83:78).

То есть, казанцы вне зависимости от результата домашнего матча с «Лиможем», у которого одна победа и четыре поражения, заняли в своей группе второе место. И 6 марта в Мюнхене в первой игре четвертьфинала Кубка Европы УНИКС встретится с «Баварией», а 14 марта в Казани пройдет ответный поединок.