Тиллерсон: США разочарованы подписанием закона о «бандеровской идеологии» в Польше

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Соединенные Штаты разочарованы решением Президента Польши Анджея Дуды подписать закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Применение этого закона негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях», — заявил Тиллерсон.

Понятие «польские лагеря смерти» является болезненным и может ввести в заблуждение«, отметил госсекретарь.

«Подобные исторические неточности затрагивают Польшу, нашего надежного союзника, и с этим нужно бороться такими способами, которые при этом защищают базовые свободы», — считает Тиллерсон.

Ранее, 6 февраля, глава Польши подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.