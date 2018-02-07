В Казани выступит хор Валаамского монастыря

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). На сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева 10 февраля выступит хор Валаамского монастыря. В программуе «Свет Валаама», которую коллектив привез в Казань, вошли старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, песни I Мировой и Великой Отечественной войн, а также стихи поэтов Серебряного века и современных авторов.

По словам художественного руководителя хора Александра Бордака, программа повествует о людях, живущих здесь и сейчас, искренне ищущих Бога, тех, в которых живет Господь, о людях, которые защитили нас, отдав свои жизни ради жизней наших, о матерях, подаривших нам этот удивительный мир, о любви к Богу, людям и Родине.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.