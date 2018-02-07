Татарстанцев вдохновляют работать деньги, интересные задачи и перспектива карьерного роста

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Работников компаний Татарстана больше всего вдохновляют работать деньги, интересные задачи и перспектива карьерного роста. Об этом сообщается в исследовании сервиса HeadHunter.

Самым популярным фактором, вдохновляющим работать татарстанцев, стали деньги, так ответили 86 процентов опрошенных. Всего 51 процент всех опрошенных в качестве стимулирующего фактора назвали интересные задачи. А на третьем месте среди мотивирующих факторов оказались карьерные перспективы. Для 42 процентов работников компаний Татарстана главным в работе является признание их профессионализма и похвала, говорится в исследовании.

Меньше всего жителей республики мотивируют отсутствие других вариантов трудоустройства (5 процентов), конкуренция между коллегами (8 процентов) и контроль за результатами их работы (10 процентов).