В Чистопольском районе откроют охоту на камского хищника

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). 24 февраля на реке Кама, возле села Галактионово в Чистопольском районе впервые состоятся командные соревнования по рыбной ловле со льда «Камский хищник 2018».

Как сообщается на официальном интернет-портале Чистопольского муниципального района, на состязания уже заявились 24 команды мастеров блесны и мормышки из целого ряда районов республики. Причем участвовать планируют как спортсмены, так и любители.

Организаторы предупреждают участников турнира о необходимости одеться потеплее, так как соревнования продлятся шесть часов. Победителей ждут ценные призы и подарки.

Полностью правила пока не озвучиваются. Так, еще не известно, сколько всего будет номинаций, какая рыба и каких размеров пойдет в зачет, а также будет ли вестись подсчет поштучно или весом. Но уже сейчас можно предположить, что праздник большой рыбалки пройдет с размахом и скучно не будет.