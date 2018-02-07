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В Чистопольском районе откроют охоту на камского хищника

7 февраля 2018, 06:10

Открытые соревнования «Камский хищник-2018» соберут на льду Камы десятки татарстанских команд рыболовов.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). 24 февраля на реке Кама, возле села Галактионово в Чистопольском районе впервые состоятся командные соревнования по рыбной ловле со льда «Камский хищник 2018».

Как сообщается на официальном интернет-портале Чистопольского муниципального района, на состязания уже заявились 24 команды мастеров блесны и мормышки из целого ряда районов республики. Причем участвовать планируют как спортсмены, так и любители.

Организаторы предупреждают участников турнира о необходимости одеться потеплее, так как соревнования продлятся шесть часов. Победителей ждут ценные призы и подарки.

Полностью правила пока не озвучиваются. Так, еще не известно, сколько всего будет номинаций, какая рыба и каких размеров пойдет в зачет, а также будет ли вестись подсчет поштучно или весом. Но уже сейчас можно предположить, что праздник большой рыбалки пройдет с размахом и скучно не будет.

 


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