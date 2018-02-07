(Набережные Челны, 7 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережные Челны присоединятся к всероссийскому чемпионату по чтению вслух «Открой рот», сообщили в Управлении культуры исполкома Автограда.

Чемпионат по чтению вслух «Открой Рот» зародился в 2011 году в Новосибирске. Уже в следующем году битвы декламаторов превратились из «чемпионата Сибири» в «чемпионат России». Из года в год состязание становится все более популярным.Так, в 2015 году «открыли рот» 4 тысячи человек из 50 населенных пунктов Федерации. В этом году в чемпионате участвует уже 112 городов России.

Все челнинцы, желающие участвовать в отборочном туре чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот», приглашаются 20 февраля на просмотр, который пройдет в здании Центральной городской библиотеки (бульвар Ямашева, 4/14А).

Участники чемпионата должны прочитать отрывки из книг, которые они увидят впервые. Задача чтецов — сделать это грамотно и артистично, уложившись в одну минуту. При этом можно заработать максимум шесть баллов, минимум — один. Если кто-то стесняется выступать в одиночку, то он может привести болельщиков.

Лучший декламатор получит книжный приз и возможность представить Автоград в полуфинале — в музее-усадьбе «Ясная поляна», а, может быть, и в финале России, который пройдет в Москве.