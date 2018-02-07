В России определят лучшую управляющую компанию

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). С 1 февраля стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе от НП «ЖКХ Контроль» для управляющих компаний «Домоуправ-2018». Об этом сообщает Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

По пять лучших домоуправов определят в таких номинациях, как «Управляющая компания», «ТСЖ», «ЖСК» и Совет многоквартирного дома.

«Супердомоуправ-2018» будет выбран с помощью народного голосования в социальных сетях. Голосование за участников конкурса стартует 1 апреля и продлится до 1 мая 2018 года.