Генеральное консульство Венгрии в Казани за январь выдало 200 виз

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Генеральное консульство Венгрии в Казани за январь 2018 года выдало уже около 200 виз, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» глава миссии Адам Штифтер.

В апреле 2017 года Генеральное консульство начало выдавать венгерские шенгенские визы. «Теперь не надо отправлять документы в Москву или в другие наши представительства, визы выдают, здесь, в Казани. Наши коллеги с удовольствием помогают гражданам-заявителям. За прошлый год выдали почти 3 тысячи виз, а за январь 2018 года уже около 200», — рассказал Штифтер.

Отказов достаточно мало. Наверное, один процент, но это не официальная статистика, подчеркнул генеральный консул.

«Многие думают: „О, шенгенская виза, давайте сделаем у венгров и поедем в Германию!“ Но это не так. Нужно оформить шенгенскую визу туда, куда конкретно собирается заявитель в первый раз. Если есть открытая шенгенская виза, то можно ехать, куда угодно и передвигаться в шенгенской зоне», — отметил Адам Штифтер.