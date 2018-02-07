По республиканской программе в Елабужском районе отремонтируют четыре зернотока

(Елабуга, 7 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). По республиканской программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств строительные работы запланированы в четырех зернотоках Елабужского района. Об этом сегодня сообщил начальник управления сельского хозяйства Ильдус Ахметов.

Ремонтные работы пройдут в крытом зернотоку в агрофирме «Вятские Зори», зерноочистительном комплексе в агрофирме «Светлая долина», а также еще на двух объектах в КФХ «Фалалиева» – здесь будут отремонтированы крытый ток и зерносклад.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, на все эти работы будет потрачено 17, 8 млн руб. Из этой суммы 5 млн 340 тыс. выделит республиканский бюджет, остальные 12 млн руб. – средства самих хозяйств.

