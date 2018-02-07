В Елабужском районе откроют аллею Памяти

(Елабуга, 7 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). К 9 мая в селе Большой Шурняк Елабужского района планируется создать аллею Памяти и заложить капсулу времени для потомков с участием ветеранов. Кроме того, в этом году в селе будет установлена детская площадка по муниципальной программе. Об этом сообщили в ходе отчетной сессии в Большешурнякском сельском поселении. Встреча прошла с участием главы района Геннадия Емельянова.

Традиционно в ходе отчетной сессии Геннадий Емельянов провел личный прием граждан.

Жительница села Валентина Праздникова рассказала, что с наступлением весны каждый год поднимается уровень воды в реке Шурнячка, в результате чего подтапливается ее дом.

Для проведения работ по расчистке и руслоспрямлению реки было решено провести комиссионное обследование с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов республики. Емельянов также дал задание своим помощникам подготовить необходимую документацию для организации обследования реки.

В этом году на нужды Большешурнякского сельского поселения будет направлено 50 млн руб, из этой суммы 42 млн руб. направят на строительство арендного жилья для работников сельхозпредприятия «Вятские зори», программу планируется завершить в этом году.