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Культура

В Нацмузее на масленичную неделю угостят блинами и покажут «Театр Петрушки»

7 февраля 2018, 07:36

Маленькие посетители музея увидят кукольный мини-спектакль «Театра Петрушки», встретятся с забавными и веселыми скоморохами.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Праздничная неделя «Госпожа честная Масленица» в Национальном музее РТ пройдет с 12 по 18 февраля, в рамках нее состоится несколько мероприятий, сообщает пресс-служба музея.

Маленькие посетители музея увидят кукольный мини-спектакль «Театра Петрушки», встретятся с забавными и веселыми скоморохами, окунутся в атмосферу масленичных забав, игр, шуток, песен.

Гости также смогут узнать о том, как отмечали праздник в старину, познакомятся с его историей и узнают о значении каждого дня праздничной недели. А Дед Мороз заключит с Весной сказочный договор о начале Масленицы.

Юные участники смогут также изготовить символ наступающей весны – куклы-«мартинички». В конце мероприятия состоится чаепитие с блинами.

 


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