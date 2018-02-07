В Нацмузее на масленичную неделю угостят блинами и покажут «Театр Петрушки»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Праздничная неделя «Госпожа честная Масленица» в Национальном музее РТ пройдет с 12 по 18 февраля, в рамках нее состоится несколько мероприятий, сообщает пресс-служба музея.
Маленькие посетители музея увидят кукольный мини-спектакль «Театра Петрушки», встретятся с забавными и веселыми скоморохами, окунутся в атмосферу масленичных забав, игр, шуток, песен.
Гости также смогут узнать о том, как отмечали праздник в старину, познакомятся с его историей и узнают о значении каждого дня праздничной недели. А Дед Мороз заключит с Весной сказочный договор о начале Масленицы.
Юные участники смогут также изготовить символ наступающей весны – куклы-«мартинички». В конце мероприятия состоится чаепитие с блинами.