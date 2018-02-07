Скидки по досрочной подписной кампании обойдутся «Почте России» в 700 млн рублей

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). «Почта России» выделит более 700 млн рублей на обеспечение лояльной политики скидок для читателей досрочной подписной кампании на второе полугодие 2018 года, которая продлится во всех отделениях связи страны до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба российского почтамта.

Стоимость подписки на некоторые издания снизится по каталогу «Почты России» на 25 процентов, по другим каталогам – на 20 процентов

Всего в досрочной подписной кампании принимают участие более тысячи печатных федеральных и республиканских изданий. Пользователям также доступна онлайн-подписка на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber. При этом тарифы, как заверяют в компании, останутся на уровне первого полугодия.

«”Почта России” не только "заморозит" тарифы на доставку периодической печати, но и направит 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки. Мы понимаем, насколько важна печатная пресса для населения, и оказываем максимальную поддержку печатным СМИ и самим подписчикам», – отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

