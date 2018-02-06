Кино Колом: «Мы должны проявить максимум энергии»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Разыгрывающий УНИКСа испанец Кино Колом рассказал журналистам о предстоящей встрече Топ-16 Кубка Европы с французским «Лиможем».

«Сегодняшний матч в Италии „Реджио-Эмилия“ — „АСВЕЛ“ важен для нас. Что касается „Лиможа“, то мы должны его обыграть в любом случае для гарантированного выхода в плей-офф. А поскольку для французов матч в Казани не имеет никакого значения, они будут очень опасны, раскрепощены. Поэтому мы должны проявить максимум энергии в столь важной для нас игре. Что касается моей статистики, да, она сильнее в Кубке Европы, чем в лиге ВТБ, но это не значит, что я отдаю предпочтение еврокубку. Я фокусируюсь на каждой игре, просто из-за травмы я меньше играл в лиге ВТБ. Сейчас я физически чувствую себя в порядке, никаких проблем. Спасибо ребятам, они сыграли за меня в матчах, когда меня не было на паркете», — отметил Колом.

«Продолжая тему статистики, подчеркну, что для меня неважно, сколько именно передач, подборов я сделаю, сколько очков наберу. Главное, чтобы УНИКС побеждал, даже если у меня будет всего одна передача. Со своей стороны я всегда стараюсь сделать для команды все возможное», — сказал спортсмен.

Испанец прокомментировал свое включение в команду сборных звезд лиги ВТБ на матч всех звезд лиги. «Я счастлив, что журналисты меня выбрали на этот матч. Это большая честь для меня. Представлять УНИКС вместе со Стефаном Ласме и Антоном Понкрашовым в матче всех звезд лиги ВТБ. Постараюсь показать красивую игру в этой встрече», — пообещал он.