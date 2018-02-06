Волейболистки казанского «Динамо» одержали четвертую подряд победу в Лиге чемпионов

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал свою четвертую подряд победу на групповом этапе Лиги чемпионов: в сербской Руме обыграна местная «Визура» со счетом 3:0. Казанские девушки продолжают свое победное шествие в главном европейском турнире — в группе C «динамовки» выиграли четыре матча из четырех с общим счетом 12:0.

В столице Татарстана эти соперники встречались меньше двух недель назад — победу тогда одержали «динамовки», не дав соперникам ни единого шанса. «Акулы» (именно так называют волейболисток сербской команды) сумели навязать борьбу отрезками, но не более того. В Сербию подопечные Ришата Гилязутдинова прилетели уже в ранге победителя регулярного чемпионата российской Суперлиги: волейболистки «Динамо» победой над «Сахалином» обеспечили себе домашний старт в сериях плей-офф и наиболее удобного соперника по первому раунду игр навылет. «Визура», впрочем, тоже недалека от этого достижения — за три тура до конца регулярного чемпионата Сербии команда уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Гостевой матч в сербском городе Рума обещал быть испытанием для казанских девушек сразу по нескольким причинам. Во-первых, дорога: из-за плохих погодных условий волейболисткам и тренерам «Динамо» пришлось полдня провести в одном из московских аэропортов, поскольку снегопад значительно скорректировал расписание рейсов. Во-вторых, позднее начало матча — игра стартовала в 22.30 по московскому времени, и это не самое комфортное время для игроков. В-третьих, секретным оружием сербской команды могли стать болельщики: поддерживать команды в этой стране умеют отлично. Впрочем, третья причина аннулировалась сама собой — зрителей на игру собралось не так много, как хотелось бы.

Тренерский штаб «Динамо» выпустил на эту игру всех сильнейших — матч с первых минут начали связующая Евгения Старцева, блокирующие Ирина Королева и Марина Марюхнич, доигровщицы Ирина Воронкова и Элица Василева, Наталья Маммадова в диагонали и Екатерина Уланова на позиции либеро. У хозяев в стартовой шестерке главный тренер Деян Десница отправил на площадку блокирующих Сладяну Эрич и Майю Алексич, Александру Чирович в распасовке, диагональную Сару Царич, а также Катарину Лазович и Сару Лозо в доигровке (либеро — Милена Димич).

На старте первого сета гости показали, что им все равно на место и время проведения матча — казанские девушки с первых минут включились в игру. Трижды подряд подняла сложные мячи Уланова, а Маммадова и Воронкова уверенно преобразовали спасения своего либеро в набранные очки. Солидное преимущество подопечные Гилязутдинова заработали в двух расстановках — на подачах Старцевой и Воронковой гости насобирали несколько брейков и комфортно повели в счете (2:8). «Акулы» пытались бороться с помощью игры от рук блокирующих и сумасшедшего настроя. Временами у них это получалось: если первую атаку Эрич одиночным блоком закрыла Воронкова, то вторую блокирующая «Визуры» уверенно реализовала. Центральных «Динамо» Старцева в первом сете загружала очень дозированно, больше доверяя крайним нападающим. Они свою связующую не подводили — Маммадова не замечала группового блока и забивала практически все. В итоге отрыв гостей ко второй технической паузе стал двукратным (8:16). Следующий выход Воронковой на подачу вновь принес «Динамо» брейки и окончательно решил все вопросы о победителе сета — в итоге казанские девушки выиграли партию с разрывом в 13 очков.

Воронкова наверняка будет сниться сербским волейболисткам в ночных кошмарах: в дебюте второго сета доигровщица «Динамо» оформила очередной эйс своей мощной подачей (1:4). Хозяева решили действовать хитрее и дважды до первой технической паузы результативно использовали обманные удары. Впрочем, это осталось единственным позитивным действием «Визуры» в атаке, и подопечные Десницы вновь в самом начале партии отпустили соперника вперед (3:8). Это ничуть не смутило «акул»: они забили несколько сложных мячей, вынудили ошибиться Воронкову, еще и отлично отподавалась Эрич. Все это помогло хозяевам до минимума сократить разрыв в счете, выиграв отрезок со счетом 5:1. На этот рывок волейболистки «Визуры» потратили слишком много сил, поскольку тут же сникли — этим умело воспользовались казанские девушки и заработали пять брейков подряд на подаче Марюхнич. Ее партнер по амплуа Королева устроила настоящий бенефис в центре сетки и соорудила три результативных блоков после второго технического перерыва. В целом, второй сет прошел по сценарию первого: «динамовки» полностью контролировали игру и позволили хозяева лишь немного увеличить количество набранных очков.

Затягивать матч подопечные Гилязутдинова явно не хотели — снова 8:2 в пользу «Динамо» к первому техническому перерыву без каких-либо шансов на спасение для «Визуры». Но хозяева стабилизировали свою игру и собственноручно отыскали эти шансы: сербские девушки выиграли отрезок со счетом 6:2 и заставили Гилязутдинова воспользоваться тайм-аутом. Спурт подопечных Десницы остановила лишь атака Королевой по переходящему мячу, после чего гости на подаче Старцевой заработали два очень нужных и важных брейка. На вторую техническую паузу «динамовки» уходили с четырехочковым перевесом, что при условии отсутствия собственных ошибок обещало им комфортное окончание сета и матча. Сыграть безошибочно гостям не удалось, поэтому хозяева ненадолго сократили отрыв соперника до двух очков, но все на круги своя вернул казанский блок — вновь +4 в концовке сета. Этот перевес подопечные Гилязутдинова сберегли до финального свистка и даже приумножили: «Динамо» одерживает четвертую подряд победу в группе C Лиги чемпионов и укрепляет свои лидирующие позиции во главе квартета.

Волейбол, женщины. Лига чемпионов 2017/2018, групповой этап. Группа C, 4-й тур.

«Визура» (Рума, Сербия) — «Динамо-Казань» (Россия) — 0:3 (12:25, 16:25, 18:25)