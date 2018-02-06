Антон Понкрашов: «Все зависит от нас»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Разыгрывающий УНИКСа Антон Понкрашов поделился с журналистами своим мнением о важном матче Топ-16 Кубок Европы с французским «Лиможем».

«Мы никак не можем повлиять на результат сегодняшнего матча „Реджио-Эмилия“ — „АСВЕЛ“, да и я смотреть его не буду, поздно, в это время я уже сплю. Наша задача — обыграть „Лимож“ с любым счетом. А дальше — как будет, все зависит от нас. Гораздо опаснее то обстоятельство, что „Лимож“ никак не зависит от результата нашей встречи. Значит, французы будут играть без давления, им неважен результат матча, они хотят показать себя. Опасный соперник. Я не очень люблю такие матчи, когда одной из команд результат неважен. Они будут играть расслабленно, где-то свободно, немного в сумасшедшем стиле. Поэтому наша задача с первых минут не дать им почувствовать, если дать, то будет очень тяжело. Играть сконцентрированно», — сказал Понкрашов.

Антон объяснил, что именно сказал команде ее наставник Димитрис Прифтис в конце открытой тренировки. «Мы разбирали комбинации „Лиможа“, наш тренер всегда очень четко анализирует игру соперника. Настолько, что иногда после просмотра видео мы комбинации соперника знаем лучше, чем свои. У Прифтиса с этим порядок. Вот в конце тренировки он показал нам все комбинации „Лиможа“. Еще и завтра будем смотреть видео и разбирать игру французов», — отметил спортсмен.

Отдельно Понкрашов прокомментировал игру своего партнера, испанского разыгрывающего УНИКСа Кино Колома и высоко отозвался о его профессиональных качествах.

«Кино — математик. Он все считает и все просчитывает. Все расклады. Колом играет у нас третий сезон, и все это время является одним из лидеров команды. В том числе и по статистическим показателям. Важно, что и команда побеждает. Это самое главное», — подчеркнул Антон.

Понкрашов рассказал, как команда, немалую часть которой составляют легионеры, пережила снежно-транспортный коллапс в Казани. «Сложно было. Лично меня люди спасли на дороге, когда застрял на 50 минут в своей машине. Четверо добровольцев попытались меня вытолкать, не получилось. В итоге вытянули меня на „Ниве“. Ребята узнали меня, оказались в курсе, что УНИКС ожидает важная игра. Обещал парню два билета на игру с „Лиможем“, завтра отдам. Есть еще у нас хорошие люди. На самом деле приятно, что люди на дорогах стараются выручить друг друга, дело не во мне. Для меня это показатель. Не проехать мимо, а помочь, подтолкнуть. Поэтому вчера мы справились в целом нормально. Хотя на дорогах было тяжело. Мы все покидали наши машины у „Баскет-холла“, и потом потихоньку охранники арены спасали нас, откапывали, кое-как выехали после тренировки. Хочется верить, что город будет чистить дороги. А то сегодня вез сына в школу почти час. Все в снегу», — заметил Понкрашов.