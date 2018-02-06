Житель США поселил в своем доме триста кошек

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Житель Медфорда (штат Нью-Йорк) Крис Арсено поселил в своем доме триста кошек, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

До выхода на пенсию Крис Арсено работал машинистом поезда. Сейчас он полностью переоборудовал свой дом для комфорта питомцев: в комнатах натянуты гамаки, установлены вольеры, миски для еды и лотки.

Сам 58-летний мужчина живет в комнате около девяти квадратных метров. Весь день он занимается животными: кормит, меняет лотки и убирается в вольерах.

Увлечение животными началось с 30 котят, которых Арсено подобрал на железнодорожной станции. По его словам, питомцы помогли ему пережить смерть сына, который разбился на мотоцикле.

На содержание приюта в прошлом году ушло примерно сто тыс. долларов – 80 тыс. на еду и 21 тыс. на лекарства. Крис Арсено содержит приют на свои деньги, также ему помогают местные жители.