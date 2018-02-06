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Изменено время запуска ракеты-носителя Falcon Heavy

6 февраля 2018, 23:08

Планировалось, что ракета стартует в 15:05 (23:05 мск), но запуск перенесли из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy предварительно состоится в 15:45 по местному времени (23:45 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Spaceflight.com и SpaceX.

Планировалось, что ракета стартует в 15:05 (23:05 мск), но запуск перенесли из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы. О возможном изменении времени запуска ранее сообщал глава космической компании SpaceX Илон Маск.

Falcon Heavy проектировалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Ракета должна вывести на орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Rodster из личной коллекции Илона Маска.


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