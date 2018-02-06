В Челнах в 20-й раз пройдут традиционные автомобильные гонки на «Кубок Салавата»

(Набережные Челны, 6 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах в 20-й раз пройдут традиционные автомобильные гонки на «Кубок Салавата». Соревнования пройдут 17 и 18 февраля на городском ипподроме.

«Кубок Салавата» станет объединяющим 2-й этап чемпионата России по зимнему треку, 3-й этап Кубка России и 2-й этап чемпионата Татарстана.

17 февраля с 9.30 пройдут квалификационные заезды чемпионата России в зачетной группе «N-1600», с 11.00 основные заезды в зачетной группе «N-1600»; с 14.30 квалификационные заезды Кубка России в зачетной группе «Национальный» и чемпионата Республики Татарстан в зачетной группе «А-1600».

18 февраля в 11.00 состоится торжественное открытие соревнований, с 9.00 основные заезды Кубка России в зачетной группе «Национальный» и чемпионата Республики Татарстан в зачетной группе «А-1600».

Также зрители увидят гоночные баталии второго этапа чемпионата Республики Татарстан по трековым гонкам в зачетной группе «А-1600» 3-го этапа Кубка России в классе «Национальный».

«Кубок Салавата» – это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большую часть призового фонда и стартовые взносы участники передают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

