Димитрис Прифтис: «Главное, мы должны играть умно»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Накануне важнейшего матча Топ-16 Кубка Европы с французским «Лиможем» казанский УНИКС провел открытую тренировку, в ходе которой наставник команды Димитрис Прифтис рассказал, как его команда готовится к игре с французами.

«По сравнению с нашей первой встречей в Лиможе ныне эта команда заслужила уважение своей победой над „Реджио-Эмилией“, это была хорошая игра. Столь же уверенно „Лимож“ победил и в последнем туре чемпионата Франции „Тулон“. Команда заиграла с большой уверенностью. Да, для „Лиможа“ игра в Казани абсолютно ничего не решает, но для нас она очень важна. Так что игра предстоит очень сложная, французы полностью раскрепощены. Поэтому, в отличие от нас, они будут играть без всякого напряжения. Мы должны играть быстро, сразу же захватить нити игры в свои руки и при этом строго играть в обороне. И главное, мы должны играть умно, используя больше комбинаций. Конечно, буду смотреть сегодняшний матч „Реджио-Эмилия“ — „АСВЕЛ“, его результат очень важен для УНИКСа, если итальянцы выигрывают, мы выходим в плей-офф, нет, нужно самим побеждать „Лимож“», — сказал Прифтис.

Также греческий наставник поделился впечатлением о снегопаде последних дней. «Я такого никогда не видел. Только по телевизору. Это хороший опыт для меня. Новый опыт. Даже эксперимент. Проще моему помощнику Томасу Нику, он родом из горной местности, там много снега и самый высокий горный массив Греции. А так все нормально», — отметил Прифтис.