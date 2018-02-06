Актер Оскар Кучера попробовал в Лаишевском районе кыстыбый

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Команда программы Taste Of Russia («Вкус России») – российский актер Оскар Кучера и американский гурман Глен Куцовский побывали в Лаишевском районе, где попробовали традиционные татарские блюда, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Журналисты прибыли в село Кирби, где познакомились жизнью и бытом татарского народа, приготовили и угостились национальной едой.



Вместе с героиней программы, 82-летней жительницей села Минсайдей Хуснутдиновой, в настоящей татарской печи ведущие испекли кыстыбый, перемячи с картошкой и зур бэлеш. Ведущие программы поинтересовались тонкостями и секретами приготовления этих традиционных блюд, а потом с удовольствием съели их.



Пока готовились кушанья, они катались на лошадях с санями по селу. Оскар Кучера отметил, что восхищен татарской гостеприимностью и отметил, что татары умеют сохранять традиции и обычаи и, конечно, готовить изумительную еду.