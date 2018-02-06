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Политика

Кабмин ФРГ готов к переговорам с ЕС по отмене антироссийских санкций

6 февраля 2018, 21:56

Кабмин ФРГ готов к переговорам по поводу отмены санкций в случае выполнения Минских соглашений.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Новый Кабмин ФРГ готов к переговорам по поводу отмены антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rheinische Post.

«При выполнении Минских соглашений мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами», — говорится в опубликованном газетой проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

Евросоюз ввел экономические ограничения против России в 2014 году на фоне конфликта на Украине.


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