Кабмин ФРГ готов к переговорам с ЕС по отмене антироссийских санкций

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Новый Кабмин ФРГ готов к переговорам по поводу отмены антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rheinische Post.

«При выполнении Минских соглашений мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами», — говорится в опубликованном газетой проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

Евросоюз ввел экономические ограничения против России в 2014 году на фоне конфликта на Украине.