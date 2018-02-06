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Подстреленный гусь покалечил охотника

6 февраля 2018, 22:36

Добыча отправила стрелка из США в больницу.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). 51-летнего охотника из города Крапо (штат Мэриленд, США) отправила в нокаут его собственная добыча, из-за чего он угодил в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Роберт Мейлхаммер вместе с друзьями отправился пострелять гусей. Увидев стаю, он выстрелил и попал. Мертвый гусь упал точно на голову охотника, отправив того в нокаут.

Травма головы, повреждение лица и потеря двух зубов – таков список травм, полученных во время охоты на гусей. Удар был такой силы, что мужчине пришлось обратиться в больницу. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, пишет издание со ссылкой на данные медицинского департамента.

Также сообщается, что полиция заинтересовалась этим инцидентом и начала расследование.

Несчастные случаи на охоте далеко не редкость. Часто травмы людям наносят именно животные, причем не обязательно добыча. В конце 2017 года в США, штате Айова, собака нажала лапой на курок ружья и отправила заряд дроби в спину хозяина. В январе 2018 года в Саратове собака, наступив на спусковой крючок, убила человека.
 


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