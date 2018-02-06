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Торгпредство России в Дамаске обстреляли из минометов

6 февраля 2018, 20:46

Никто не пострадал, но зданию диппредставительства причинен существенный ущерб.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Здание Торгового представительства России в столице Сирии Дамаске обстреляли из минометов. Никто не пострадал, но строению причинен существенный материальный ущерб, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Инцидент произошел сегодня около 16 часов по местному времени (17 часов по Москве). В законсервированное, но продолжающее пользоваться дипломатическим иммунитетом здание торгпредства попала 120-миллиметровая мина.

Жертв и пострадавших не было при минометном обстреле здания торгпредства России в Дамаске, который произошел во вторник, зданию нанесен существенный материальный ущерб, говорится в сообщении МИД РФ.

Вчера, 5 февраля, в Старом городе Дамаска под минометный обстрел попала состоявшая из мусульманских и христианских религиозных деятелей российская неправительственная делегация, привезшая гуманитарную помощь. Россиян успели эвакуировать, но в результате атаки погибли два мирных местных жителя.

МИД России «решительно осудил очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни».

Некоторые пригородные районы Дамаска продолжают удерживать боевики различных группировок, в том числе – террористических. Бои в городе время от времени возобновляются. 


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