Торгпредство России в Дамаске обстреляли из минометов

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Здание Торгового представительства России в столице Сирии Дамаске обстреляли из минометов. Никто не пострадал, но строению причинен существенный материальный ущерб, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Инцидент произошел сегодня около 16 часов по местному времени (17 часов по Москве). В законсервированное, но продолжающее пользоваться дипломатическим иммунитетом здание торгпредства попала 120-миллиметровая мина.

Жертв и пострадавших не было при минометном обстреле здания торгпредства России в Дамаске, который произошел во вторник, зданию нанесен существенный материальный ущерб, говорится в сообщении МИД РФ.

Вчера, 5 февраля, в Старом городе Дамаска под минометный обстрел попала состоявшая из мусульманских и христианских религиозных деятелей российская неправительственная делегация, привезшая гуманитарную помощь. Россиян успели эвакуировать, но в результате атаки погибли два мирных местных жителя.

МИД России «решительно осудил очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни».

Некоторые пригородные районы Дамаска продолжают удерживать боевики различных группировок, в том числе – террористических. Бои в городе время от времени возобновляются.