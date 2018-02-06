Инвестиции в аэропорт «Бегишево» в прошлом году составили около 60 млн рублей

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Общий объем инвестиций в аэропорт «Бегишево» за 2017 год составил около 60 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

За период с 2012-го по 2017 год пассажиропоток аэропорта увеличился в два раза – с 292 тыс. до 588 тыс. человек, рассказал спикер.

«По предварительным данным, в прошлом году "Бегишево" показало лучший среди аэропортов России рост пассажиропотока. Это плюс 54 процента, что в три раза превышает среднеотраслевой показатель, который на сегодня зафиксирован на отметке 18,6 процента», – подчеркнул он.

Существенный прирост в 2017 году произошел по грузообороту, отметил Козлов. «Количество перевезенных грузов увеличилось на 30 процентов. Число взлетно-посадочных операций – плюс 51 процент, что составило более 8,5 тыс. самолетовылетов из аэропорта», – констатировал он.

По словам спикера, в рейтинге Федерального агентства воздушного транспорта аэропорт «Бегишево» переместился сразу на шесть позиций вверх – с 44-го на 38-е место. «Этого удалось достичь за счет роста пассажиропотока по таким направлениям, как Москва, Анталья, Симферополь. Сочи и Анапа тоже показали рост в течение прошлого года», – пояснил он.