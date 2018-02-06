В РАН прокомментировали гипотезу о грозящем из-за таяния ледников «ртутном апокалипсисе»

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Врио директора Геологического института РАН Василий Лаврушин прокомментировал предположение ученых из США о катастрофе, которая может грозить Земле из-за таяния ледников. Об этом сообщает RT.

Ранее американские геологи опубликовали статью в Geophysical Research Letters, согласно которой в вечной мерзлоте северного полушария скопилось 793 тыс. т ртути, что может привести к катастрофическим последствиям при таянии льдов.

«Даже если выводы американских ученых верны, маловероятно, что это приведет к каким-то катастрофическим последствиям», – подчеркнул российский исследователь.

По словам Лаврушина, хотя ртуть достаточно летуча, через некоторое время она выводится из опасных форм. К тому же само таяние ледников будет длительным процессом – «несколько десятилетий, а то и больше».