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Экономика и финансы, Политика

Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с дополнительными проверками

6 февраля 2018, 19:50

Попавших в составленный Минфином США перечень одна из консультирующих фирм порекомендовала рассматривать как политически значимых лиц.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Попавшие в «кремлевский доклад» Министерства финансов США российские бизнесмены столкнулись с дополнительными проверками. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Один пожелавший остаться анонимным собеседник издания рассказал, что под угрозой срыва находится сделка, которую он собирался закрыть в ближайшие несколько месяцев. Другой бизнесмен из России пожаловался на то, что его репутация в глазах партнера серьезно пострадала из-за попадания в список американского Минфина.

Вашингтонская фирма Financial Integrity Network, консультирующая банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, порекомендовала клиентам тщательнее проверять сделки с участием фигурантов доклада и рассматривать их как политически значимых лиц (Politically exposed persons, PEP).

К таковым в мировой практике относят не только действующих и бывших чиновников, руководителей государственных компаний и политиков, но также их родственников и представителей ближайшего окружения. Всемирный банк рекомендует в этом вопросе не устанавливать срок давности, замечает газета «Ведомости»

Опубликованный Минфином США перечень включает имена 210 россиян. Это близкие к Кремлю бизнесмены и чиновники, среди которых есть и представители Татарстана.


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