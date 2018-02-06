Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с дополнительными проверками

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Попавшие в «кремлевский доклад» Министерства финансов США российские бизнесмены столкнулись с дополнительными проверками. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Один пожелавший остаться анонимным собеседник издания рассказал, что под угрозой срыва находится сделка, которую он собирался закрыть в ближайшие несколько месяцев. Другой бизнесмен из России пожаловался на то, что его репутация в глазах партнера серьезно пострадала из-за попадания в список американского Минфина.

Вашингтонская фирма Financial Integrity Network, консультирующая банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, порекомендовала клиентам тщательнее проверять сделки с участием фигурантов доклада и рассматривать их как политически значимых лиц (Politically exposed persons, PEP).

К таковым в мировой практике относят не только действующих и бывших чиновников, руководителей государственных компаний и политиков, но также их родственников и представителей ближайшего окружения. Всемирный банк рекомендует в этом вопросе не устанавливать срок давности, замечает газета «Ведомости».

Опубликованный Минфином США перечень включает имена 210 россиян. Это близкие к Кремлю бизнесмены и чиновники, среди которых есть и представители Татарстана.