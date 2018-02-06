В АН РТ презентован электронный фонд словарей татарского языка

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). В Татарстане появился электронный фонд словарей татарского языка. Это один из проектов платформы «Большой электронный свод татарского языка TATZET». Представление проекта состоялось сегодня в Академии наук РТ.

О новом фонде рассказал член-корреспондент АН Татарстана, доктор филологических наук Камиль Галиуллин. «Электронные словари выходят на передний план. Особенность проекта в том, что он не ограничивается одним источником. В нем собраны различные источники, это многофункциональный электронный сборник словарей татарского языка. Он позволит пользователям больше узнать о татарском языке. В фонде есть переводческий, толковый, одно- и двуязычные словари», – пояснил он.

По словам Галиуллина, в фонде можно найти любую информацию: правописание слова, ударение, грамматические особенности, толкование смысла диалектных лексем, синонимы, перевод на русский язык и многое другое. Электронный фонд словарей размещен по адресу: http://suzlek.antat.ru/.

Некоторые проекты были разработаны задолго до создания платформы, но функционировали порознь, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель директора Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Олег Хисамов.

«Наша цель – собрать существовавшие ранее проекты в одном месте. Кроме того, платформа включает и новые проекты. К нам часто обращаются, говорят: "Не можем найти словари на татарском". В лексикографическом фонде мы собрали все словари на татарском языке, и их легко найти. Например, набираем слово "книга", и появляется вся информация об этом слове из более чем десяти словарей», – отметил он.

«Сервис удобен и для журналистов. Скажем, ученый использует в статье тот или иной суффикс, вводит его в базу фонда, и на экране появляется вся информация. Нет нужды рыть сразу сто книг. Научные труды будут быстрее создаваться. Удобствами смогут воспользоваться и составители словарей, обычно им приходится искать примеры из литературных произведений. А здесь их можно найти за считанные секунды», – подробно объяснил ученый пользу от нововведения.