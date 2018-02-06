Елабужские полицейские поймали вора электроинструментов

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Елабужские полицейские задержали подозреваемого в краже набора электроинструментов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии РТ.

Сегодня ночью около половины пятого утра внимание патрульного экипажа отдела вневедомственной охраны Росгвардии привлек подозрительный молодой человек с пластиковой коробкой в руках. Парня остановили для проверки документов и осмотра содержимого коробки. Внутри оказался набор электроинструментов.

Задав несколько уточняющих вопросов, полицейские выяснили, что инструмент молодому человеку не принадлежит. Кейс был украден из торгового павильона, который перестраивают.

Мужчину задержали. В отношение него заведено уголовное дело по статье «Кража».