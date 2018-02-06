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Общество, Культура

Театр Кариева даст гастроли в районах Татарстана

6 февраля 2018, 22:06

Актеры представят жителям трех районов РТ романтическую музыкальную комедию «Остров влюбленных».
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Коллектив Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева с 15 по 20 февраля отправится на гастроли по районам Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Актеры представят жителям трех районов республики романтическую музыкальную комедию «Остров влюбленных». 15 и 16 февраля состоятся спектакли в Мензелинском районе. С 17 по 19 февраля постановки увидят зрители Актанышского района. 20 февраля артисты выступят в Азнакаевском районе.

Спектакли будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык.


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