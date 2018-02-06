Эксперт о назначении Здунова: Васильев хочет опираться на человека со знаниями в экономике

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Назначение Артема Здунова на пост Председателя Правительства Дагестана связано с желанием врио главы республики Владимира Васильева видеть на этой должности технократа со знаниями в экономике. Такое мнение в разговоре с ИА «Татар-информ» высказал бывший министр северокавказской республики по национальной политике, информации и внешним связям Эдуард Уразаев.

В какой-то момент Владимир Васильев был готов опереться на местные кадры, сказал эксперт. «В последнее время эта тенденция подтверждалась. Потому что были назначены два министра из местных кадров, которые были относительно не запятнаны», – отметил он.

Однако в вопросе с назначение Премьер-министра новый руководитель Дагестана сделал ставку на человека из другого региона. По мнению Уразаева, здесь важно не столько отсутствие связей с местными элитами, сколько наличие компетенций в сфере экономики.

«Все-таки экономика требует специфических знаний и компетенций. Он хочет иметь на должности Председателя Правительства человека, который будет хорошо разбираться в экономике, будет сразу видеть подводные течения, подводные камни, последствия принятых решений», – пояснил специалист.

Предложение о назначении на должность главы Правительства РД татарстанский министр принял не сразу, предположил Уразаев. По его словам, слухи о назначении Здунова появились еще два месяца назад.

«Были слухи о том, что Здунов отказался от предложения. У меня подозрение, что он (Владимир Васильев – прим. Т-и) попросил [Рустама] Минниханова, и тот уговорил Артема Здунова согласиться на это предложение», – добавил эксперт.

Несмотря не все преимущества назначенца, собеседник агентства выразил опасения в связи с тем, что Здунов не знаком со спецификой региона. Республика прежде управлялась в «полуручном» режиме. Нужно будет вникать во все нюансы, связанные с географическим и демографическим разнообразием республики.

С учетом того, что для Здунова Дагестан – это новый регион, открытым остается вопрос, кто будет его консультировать и знакомить с ситуацией в республике. По поводу тех, кто будет подбирать этих людей, у собеседника агентства есть большие вопросы.