Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

Сын Чингиза Айтматова приехал в Казань для съемок фильма об отце

6 февраля 2018, 18:22

Делегация запланировала съемки в родовом селе деда писателя по материнской линии, которое находится в Кукморском районе Татарстана.
Известный сатирик Михаил Задорнов намерен снять «Вещего Олега» на Вологодчине
84 года назад родился писатель Чингиз Айтматов
Эмир Кустурица экранизирует роман «Мост на Дрине»
В РИУ начались съемки научно-просветительского фильма о мусульманских обрядах
Джонни Депп сыграет сумасшедшего Шляпника

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Съемочная группа из Кыргызстана во главе с сыном Чингиза Айтматова Аскаром Айтматовым прибыла в Казань для съемок фильма, приуроченного к 90-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Делегация запланировала съемки в Маскаре – родовом селе деда писателя по материнской линии Хамзы Абдулвалиева, которое находится в Кукморском районе Татарстана. Съемки состоятся в местном музее и колледже (они носят имя Чингиза Айтматова).

В столице Татарстана же съемочная группа встретится с деятелями культуры и посетит театры, где идут спектакли на татарском языке по мотивам повестей Айтматова «Материнское поле» и «Тополек мой в красной косынке».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter