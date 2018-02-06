Сын Чингиза Айтматова приехал в Казань для съемок фильма об отце

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Съемочная группа из Кыргызстана во главе с сыном Чингиза Айтматова Аскаром Айтматовым прибыла в Казань для съемок фильма, приуроченного к 90-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Делегация запланировала съемки в Маскаре – родовом селе деда писателя по материнской линии Хамзы Абдулвалиева, которое находится в Кукморском районе Татарстана. Съемки состоятся в местном музее и колледже (они носят имя Чингиза Айтматова).

В столице Татарстана же съемочная группа встретится с деятелями культуры и посетит театры, где идут спектакли на татарском языке по мотивам повестей Айтматова «Материнское поле» и «Тополек мой в красной косынке».