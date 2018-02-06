Кровь более 50 тыс. новорожденных ежегодно обследуют в РКБ на генетические отклонения

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). В медико-генетической консультации РКБ специалисты ежегодно обследуют образцы крови более 50 тыс. новорожденных Татарстана. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала врач-генетик высшей категории, заведующая медико-генетической консультацией РКБ Зульфия Вафина.

«В период новорожденности есть возможность обследовать малыша на ряд часто встречающихся наследственных заболеваний. Неонатальный скрининг – это так называемая доклиническая диагностика этих болезней», – объяснила специалист.

«Ежегодно мы обследуем образцы крови более 50 тыс. новорожденных. Кровь берется у ребеночка из пяточки или пальчика на четвертые сутки жизни», – добавила собеседница агентства.