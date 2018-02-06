Александр Брод: На избирательные участки РТ должны выйти подготовленные и неравнодушные наблюдатели

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). На избирательные участки Республики Татарстан должны выйти подготовленные и неравнодушные наблюдатели. Об этом сказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, выступая на круглом столе «Как гражданское общество будет контролировать выборы», состоявшемся в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

Участники дискуссии в лице представителей Центризбиркома РТ, республиканских штабов кандидатов и политологов обсудили пути повышения прозрачности выборов через эффективную работу наблюдателей.

«Новшества в избирательном законодательстве, помимо общественных наблюдателей, – это QR-коды на протоколах, что исключает возможности их подтасовки, это и видеонаблюдение не только на участковых избирательных комиссиях, но и на территориальных избирательных комиссиях, это голосование по месту нахождения, что также дает возможность принять участие в избирательных процессах. Многое делается, но многое еще и нуждается в тщательном контроле. Это вопросы применения административного ресурса и проблемы, с которыми сталкиваемся на избирательных участках», – отметил Брод.

Республика Татарстан должна провести выборы в правовом поле. Не должно быть никакого принуждения и давления, все должно быть максимально естественно и прозрачно, добавил он.

«Я желаю, чтобы общественники Татарстана заняли нишу общественного контроля, чтобы на участки вышли подготовленные, неравнодушные и, главное, объективно настроенные люди», – призвал член Совета по правам человека при Президенте РФ.

Участники обсудили и изменения, внесенные в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 5 декабря прошлого года. Эти поправки наделили общественные палаты правом направлять наблюдателей от общественных организаций в избирательные комиссии для контроля за ходом голосования 18 марта 2018 года.

«Я приветствую этот закон. К сожалению, я считаю, что его очень поздно приняли, поздно этот механизм сегодня разрабатывать, потому что все мы здесь, особенно парламентская партия, понимаем, насколько сложен вопрос подбора наблюдателей участковых комиссий. Республика у нас очень большая, более 2,5 тыс. участковых комиссий», – заверила руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева.

Общественные организации не привыкли участвовать в политических процессах и поэтому могут возникнуть определенные сложности. 18 марта – это очень важная дата для России и для всей международной общественности. Очень важно, чтобы представители и наблюдатели всех кандидатов не устраивали конфликты на избирательных участках, а помогали провести голосование на достойном уровне, добавила Бильгильдеева.

«На мой взгляд, то, что дали еще один демократический момент, что закреплено нашим законодательством, – это хорошо. Дальше – момент практической реализации. Боюсь, что здесь будет очень много сложностей. Все дело в том, чтобы мы это совершенствовали», – отметил политолог Андрей Большаков.

Подводя итоги круглого стола, Александр Брод заметил, что пока еще нет исчерпывающего ответа на вопрос, как гражданское общество будет контролировать выборы, это можно будет сказать по их итогам.

«Я бы очень хотел, чтобы выборы здесь прошли как можно прозрачнее. Не хотелось бы, чтобы за регионом закреплялся имидж какого-то неблагополучного, какого-то особого, какого-то одиозного. Но то, что мы можем это сделать, что у нас уже есть такая возможность, – это уже само по себе хорошо», – резюмировал российский правозащитник.