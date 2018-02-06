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Политика

Глава ЦИК и депутат Госдумы поспорили об обезьяне на российских выборах

6 февраля 2018, 17:42

Тамара Плетнева заявила, что никогда не говорила о фальсифицированности выборов.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов Тамара Плетнева поспорили о ситуации с выборами в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сначала на YouTube-канале «Тамбовский Vlog» появилась видеозапись опроса тамбовцев, у которых спрашивали, примут ли они участие в выборах. Плетнева сказала, что обязательно проголосует, но это ничего не изменит, так как «выборов никаких нет, одни фальсификации».

«Один мне районный глава, но не наш, из другой области, сказал: "Мне скажут – обезьяну выбирай, я выберу"», – заметила депутат при этом. Позднее эту фразу растиражировали СМИ.

Узнавшая об этом председатель ЦИК посоветовала парламентарию быть последовательной и сдать мандат, выразив сожаление в связи с тем, что та «проводит параллель между собой и обезьяной».

После этого депутат Госдумы заявила, что никогда не делала заявлений о фальсифицированности выборов. «Вот у нее (Эллы Памфиловой – прим. Т-и) и спрашивайте. Я никаких заявлений не делала. Я вместе с ребятами смеялась. Они (распространившие слова парламентария – прим. Т-и) – негодяи. Все», – подчеркнула Плетнева. 


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