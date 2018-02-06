В историческом центре Казани в многоэтажном доме начался пожар

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В историческом центре Казани горит многоэтажный дом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около пяти вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил очевидец. Он сообщил, что на улице Гоголя горит фасад одного из домов.

На вызов выехали сотрудники ПСЧ № 1, 2 и 6 по второму номеру вызова. Как выяснилось, между шестнадцатым и семнадцатым этажами горит утеплитель вентилируемого фасада.

В данный момент пожарные делают все, чтобы не допустить распространение огня. Они разбирают конструкции фасада, чтобы обнаружить очаг возгорания.