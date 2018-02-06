(Казань, 6 февраля, «Татар–информ»). В ДТП под Самарой погибли четверо жителей Татарстана, еще один получил серьезные травмы, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Самарской области.

Накануне вечером в Сергиевском районе Самарской области на 1101-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Вольво».

По предварительной версии, 36-летний водитель легковушки ехал со стороны Уфы. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под колеса большегруза.

«В условиях снегопада и ограниченной видимости водитель отечественного авто совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво". Четверо пассажиров "Приоры" погибли на месте. Водитель с различными травмами доставлен в местную больницу. Все погибшие и пострадавший – жители Татарстана», – сообщил ИА «Татар–информ» дежурный отдела информации ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель грузовика не получил травм и от госпитализации отказался.

Причины аварии устанавливаются. В отношении водителя «Лады Приоры» заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».