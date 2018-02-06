Ряд домов в Приволжском и Вахитовском районах Казани останется без света

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 7 февраля, в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани не будет света. Отключение электричества связано с плановыми ремонтными работами, сообщает ОАО «Сетевая компания».

В Вахитовском районе света не будет с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Г. Камала, 55; ул. Татарстан, 60, 62, 66 а, 70, 72; ул.Тинчурина,7, 9; ул. Х. Такташ, 119, 121.

В Приволжском районе свет отключат с 9.00 до 16.00 в поселке Отары по улицам Дачная, Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Молодежная, Озерная, Правды, Приволжская, Приозерная, Поперечно-Молодежная, Центральная, 10 лет Октября.

Также света не будет и в поселке Кульсеитово Советского района с 9.00 до 18.00. Электричество отключат в домах по улицам Акъяр, Поэта Каменева, Тургай, Туполева, Чулпан.