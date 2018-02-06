В РТ в 2018 году переведут на высокоскоростной доступ к Интернету 25 зданий мировых судов

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане в 2018 году планируется перевести на высокоскоростной доступ к Интернету оставшиеся 25 зданий мировых судов. Об этом сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку сообщила заместитель министра юстиции РТ Надежда Рагозина, докладывая о ходе выполнения постановлений комитета, посвященных обеспечению деятельности мировых судей республики.

По ее словам, это позволит завершить внедрение цифровой IP-телефонии на судебных участках, обеспечив их подключение к управленческой АТС Министерства юстиции Татарстана по внутренней связи, а в перспективе и к внутренней АТС Управления Судебного департамента в РТ.

Выступая перед депутатами, замминистра сообщила, что 100 процентов судебных участков республики обеспечены компьютерной и офисной техникой и оборудованы волоконно-оптическими линиями связи, благодаря которым 46 помещений переведены на высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В 2017 году из бюджета Татарстана на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей выделено свыше 400 тыс. рублей.

В настоящее время 188 судебных участков мировых судей РТ размещены в 71 здании общей площадью 32,8 тыс. кв. м.

В целях обеспечения безопасности мировых судей и работников их аппаратов в 2017 году завершена работа по оборудованию всех зданий мировых судов системами видеонаблюдения. «Показатель обеспеченности судебных участков мировых судей системами видеонаблюдения в Приволжском федеральном округе составляет 50 процентов», – отметила Рагозина.